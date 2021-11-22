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#Зенит #Лига чемпионов #Мальме

Лига чемпионов: прогноз на матч «Мальме» – «Зенит», 23 ноября 2021 года

44 минуты назад

«Зенит» встретится в гостях с «Мальме» в пятом туре Лиги чемпионов. Игра состоится 23 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.

Прогнозы и ставки букмекеров:

  • Победа «Мальме» – 3,74.
  • Ничья – 3,84.
  • Победа «Зенита» – 2,01.

Игра в Санкт-Петербурге закончилась победой «Зенита» 4:0.

У «Зенита» две потери перед игрой – травмированы Крицюк и Кузяев. У «Мальме» более сложная ситуация – из-за травм матч пропустят Кнудсен, Тойвонен, Сейдиу, Ракип и Кристиансен.

У «Мальме» проиграны все матчи в группе. У «Зенит» – шесть поражений в семи последних матчах, если считать и прошлый сезон ЛЧ.

Во сколько начало матча «Мальме» – «Зенит», 23 ноября 2021 года

Где смотреть матч «Мальме» – «Зенит», 23 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

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