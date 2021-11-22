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Лига чемпионов: где смотреть матч «Мальме» – «Зенит», 23 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
51 минуту назад
«Зенит» сыграет на выезде против «Мальме» в пятом туре Лиги чемпионов. Матч состоится 23 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.
Смотреть игру можно впрямую на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции – в 22:45.
В параллельном матче встретятся «Челси» и «Ювентус» в Лондоне. Если «Челси» не проиграет, «Зенит» лишится шансов на плей-офф ЛЧ вне зависимости от исхода игры в Мальме.
В таблице группы лидирует «Ювентус» с 12 очками, у «Челси» – девять, у «Зенита» – три. «Мальме» – без очков на последнем месте.
Во сколько начало матча «Мальме» – «Зенит», 23 ноября 2021 года
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