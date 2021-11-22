Зенит
Лига чемпионов
Мальме
Поделиться:
Комментарии:
0
#Зенит #Лига чемпионов #Мальме

Лига чемпионов: где смотреть матч «Мальме» – «Зенит», 23 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

51 минуту назад

«Зенит» сыграет на выезде против «Мальме» в пятом туре Лиги чемпионов. Матч состоится 23 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно впрямую на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции – в 22:45.

Мальме
Мальме
-:-
Зенит
Санкт-Петербург

В параллельном матче встретятся «Челси» и «Ювентус» в Лондоне. Если «Челси» не проиграет, «Зенит» лишится шансов на плей-офф ЛЧ вне зависимости от исхода игры в Мальме.

В таблице группы лидирует «Ювентус» с 12 очками, у «Челси» – девять, у «Зенита» – три. «Мальме» – без очков на последнем месте.

Во сколько начало матча «Мальме» – «Зенит», 23 ноября 2021 года

Прогноз на матч «Мальме» – «Зенит», 23 ноября 2021 года

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Разбираем расклады «Зенита» в группе – как выйти в плей-офф или хотя бы в Лигу Европы
Шумный гол «Ювентуса» «Зениту»: Дибала перебил неудачный пенальти из-за вбежавших до удара зенитовцев
Ключевой игрок «Зенита» сейчас – Вендел. Он умеет все и делает команду хитрее
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Зенит
#Лига чемпионов
#Мальме