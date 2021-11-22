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#Зенит #Лига чемпионов #Мальме

Лига чемпионов: во сколько начало матча «Мальме» – «Зенит», 23 ноября 2021 года

45 минут назад

«Зенит» проведет матч пятого тура Лиги чемпионов в гостях против шведского «Мальме». Игра пройдет 23 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.

Во втором туре ЛЧ эти команды встречались в Санкт-Петербурге. Со счетом 4:0 победил «Зенит».

Ничья в матче обеспечит «Зениту» третье место и выход в Лигу Европы, но не позволит занять второе. Для продолжения борьбы за выход из группы российскому клубу необходимо побеждать, а «Челси» – проиграть «Ювентусу».

Прогноз на матч «Мальме» – «Зенит», 23 ноября 2021 года

Где смотреть матч «Мальме» – «Зенит», 23 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

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