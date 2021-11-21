Златан Ибрагимович
Серия А
Милан
Фиорентина
Ибрагимович – самый возрастной футболист в XXI веке с дублем в матче топ-5 лиг
3 часа назад
20 ноября «Милан» приезжал в гости к «Фиорентине» и проиграл 3:4. Главный герой в составе «Милана» – Златан Ибрагимович, который оформил дубль в этой встрече. Для Ибрагимовича этой пятый гол в этом сезоне Серии А (он отыграл в 7 матчах).
А еще он побил два рекорда:
- Стал самым возрастным автором дубля в истории Серии А. На момент матча с «Фиорентиной» ему было 40 лет и 48 дней.
- Стал самым возрастным автором дубля в матче топ-5 лиг в XXI веке.
В сезоне чемпионате Италии Ибрагимович набрал 6 очков по «гол+пас» (5 голов+ассист). Еще в его активе два неполных матча в Лиге чемпионов, в которых не было голевых действий.
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Комментарии (1)
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38 минут назад
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