Ибрагимович – самый возрастной футболист в XXI веке с дублем в матче топ-5 лиг

20 ноября «Милан» приезжал в гости к «Фиорентине» и проиграл 3:4. Главный герой в составе «Милана» – Златан Ибрагимович, который оформил дубль в этой встрече. Для Ибрагимовича этой пятый гол в этом сезоне Серии А (он отыграл в 7 матчах).

А еще он побил два рекорда:

Стал самым возрастным автором дубля в истории Серии А. На момент матча с «Фиорентиной» ему было 40 лет и 48 дней.

Стал самым возрастным автором дубля в матче топ-5 лиг в XXI веке.

В сезоне чемпионате Италии Ибрагимович набрал 6 очков по «гол+пас» (5 голов+ассист). Еще в его активе два неполных матча в Лиге чемпионов, в которых не было голевых действий.