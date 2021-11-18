Вратарь женской сборной Ирана подаст в суд на Федерацию футбола Иордании. Та просит проверить ее пол

17 ноября стало известно, что женская сборная Иордании попросит Азиатскую конфедерацию футбола проверить пол вратаря женской команды Ирана Зохре Коудаи. Две команды встречались в сентябре в рамках отбора на Кубок Азии-2022, Коудаи сделала два сейва и помогла Ирану впервые в истории выйти на женский КА.

Об этом мы писали здесь:

Странный скандал из азиатского футбола: соперники Ирана подозревают, что вратарь его женской сборной – это мужчина

18 ноября Коудаи дала интервью: «Я подам в суд на Федерацию футбола Иордании. Я женщина. Это издевательство со стороны Иордании».