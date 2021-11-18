Зохре Коудаи
Иран
Вратарь женской сборной Ирана подаст в суд на Федерацию футбола Иордании. Та просит проверить ее пол
3 часа назад
17 ноября стало известно, что женская сборная Иордании попросит Азиатскую конфедерацию футбола проверить пол вратаря женской команды Ирана Зохре Коудаи. Две команды встречались в сентябре в рамках отбора на Кубок Азии-2022, Коудаи сделала два сейва и помогла Ирану впервые в истории выйти на женский КА.
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18 ноября Коудаи дала интервью: «Я подам в суд на Федерацию футбола Иордании. Я женщина. Это издевательство со стороны Иордании».
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