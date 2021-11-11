Иран
Сердар Азмун
Иран выиграл матч квалификации к ЧМ-2022, уступая к 90-й минуте. Азмун забил
11 ноября, 17:12
В отборочном матче к ЧМ-2022 сборная Ирана играла на выезде против Ливана и проигрывала 0:1. Сердар Азмун отличился на 90+2, а победный гол забил Нуроллахи на 90+5.
Иран победил 2:1 и укрепил лидерство в своей группе, где также играют Южная Корея, ОАЭ, Ирак и Сирия. Напрямую выходят две команды, третья участвует в стыковом матче.
Иранцы опережают идущий третьим Ливан на восемь очков. До конца отборочного турнира осталось пять матчей.
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