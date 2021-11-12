РФС прокомментировал драку фанатов на игре Россия – Кипр: конфликт возник из-за претензий активной части поддержки

На матче предпоследнего тура квалификации к ЧМ-2022 сборная России разгромила Кипр 6:0. Некоторые болельщики не увидели пять мячей, которые российская команда забила во втором тайме.

Произошло это потому, что в первом тайме возникла драка, после чего некоторые фанаты ушли со стадиона.

РФС подтвердил эту информацию. По его данным, конфликт возник из-за претензий активной части болельщиков к другой относительно поведения на секторе активной поддержки. Уход части сектора не был спланированной акцией.