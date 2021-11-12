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#Россия #ЧМ-2022

РФС прокомментировал драку фанатов на игре Россия – Кипр: конфликт возник из-за претензий активной части поддержки

12 ноября, 17:04

На матче предпоследнего тура квалификации к ЧМ-2022 сборная России разгромила Кипр 6:0. Некоторые болельщики не увидели пять мячей, которые российская команда забила во втором тайме.

Произошло это потому, что в первом тайме возникла драка, после чего некоторые фанаты ушли со стадиона.

РФС подтвердил эту информацию. По его данным, конфликт возник из-за претензий активной части болельщиков к другой относительно поведения на секторе активной поддержки. Уход части сектора не был спланированной акцией.

Источник:
«Чемпионат»
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Фархад Бали
12 ноября, 20:48
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