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Россия выйдет на ЧМ-2022, если не проиграет Хорватии в последнем туре квалификации
12 ноября, 00:35
Завершились матчи предпоследнего тура в квалификационной группе Н. Россия разгромила Кипр, а Хорватия крупно победила Мальту.
В таблице перед последним туром первой идет Россия с 22 очками. У Хорватии – 20.
Победитель группы выйдет напрямую на ЧМ-2022, вторая команда сыграет в стыковых матчах весной 2022-го.
В последнем матче Хорватия примет Россию. Таким образом, российской сборной нужно не проиграть в Хорватии, чтобы остаться первой.
Матч Хорватия – Россия состоится 14 ноября.
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