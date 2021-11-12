ЧМ-2022
Россия
Хорватия
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#ЧМ-2022 #Россия #Хорватия

Россия выйдет на ЧМ-2022, если не проиграет Хорватии в последнем туре квалификации

12 ноября, 00:35

Завершились матчи предпоследнего тура в квалификационной группе Н. Россия разгромила Кипр, а Хорватия крупно победила Мальту.

В таблице перед последним туром первой идет Россия с 22 очками. У Хорватии – 20.

Победитель группы выйдет напрямую на ЧМ-2022, вторая команда сыграет в стыковых матчах весной 2022-го.

В последнем матче Хорватия примет Россию. Таким образом, российской сборной нужно не проиграть в Хорватии, чтобы остаться первой.

Матч Хорватия – Россия состоится 14 ноября.

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Источник:
Гол.ру
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