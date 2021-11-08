Ребров завершил карьеру в 37 лет. Сейчас он работает техническим координатором в «Спартаке»

Об этом вратарь Артем Ребров написал в инстаграме:

«Когда Александр Ступников [фотограф «Спартака»] сделал это фото несколько лет назад и показал мне, то я сказал ему, что это будет фото в инстаграме, когда я закончу профессиональную карьеру!

С того дня я боялся, что когда-то этот день настанет и нужно будет сдержать слово. И вот, после недельного отсутствия в социальных сетях, выставляя фото, я чувствую себя абсолютно спокойным и уверенным в том, что делаю!»