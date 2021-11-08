Артем Ребров
РПЛ
Спартак
Ребров завершил карьеру в 37 лет. Сейчас он работает техническим координатором в «Спартаке»
08 ноября, 10:25
Об этом вратарь Артем Ребров написал в инстаграме:
«Когда Александр Ступников [фотограф «Спартака»] сделал это фото несколько лет назад и показал мне, то я сказал ему, что это будет фото в инстаграме, когда я закончу профессиональную карьеру!
С того дня я боялся, что когда-то этот день настанет и нужно будет сдержать слово. И вот, после недельного отсутствия в социальных сетях, выставляя фото, я чувствую себя абсолютно спокойным и уверенным в том, что делаю!»
- В октябре-2021 Ребров приостановил карьеру и занял пост технического координатора «Спартака».
- Реброву 37 лет. Он выступал за «Спартак» с 2011 года и выигрывал РПЛ и Суперкубок России.
- Последний раз он выходил на поле в октябре-2020 в матче Кубка России против «Енисея».
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