АПЛ: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», 6 ноября 2021 года

«Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити» в матче 11-го тура АПЛ. Игра состоится 6 ноября, начало – в 15:30 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

Победа «МЮ» – 4,85

Ничья – 4,30

Победа «Ман Сити» – 1,77

«МЮ» обойдется без дисквалифицированного Погба, травмирован Варан, под вопросом участие в матче Линделефа.

У «Ман Сити» дисквалифицирован Лапорт. Травма у Торреса, может не сыграть Уокер.

Английские медиа писали, что руководство «МЮ» дало Уле-Гуннару Сульшеру три матча для исправления ситуации. Два уже прошли – «МЮ» разгромил «Тоттенхэм» (3:0) и на последних минутах ушел от поражения от «Аталанты» (2:2). Матч против «Ман Сити» – третий в этом списке.

АПЛ: где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», 6 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

АПЛ: во сколько начало матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», 6 ноября 2021 года