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#АПЛ #Манчестер Сити #Манчестер Юнайтед

АПЛ: во сколько начало матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», 6 ноября 2021 года

05 ноября, 11:24

«Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Манчестер Сити» в матче 11-го тура АПЛ. Игра пройдет 6 ноября и начнется в 15:30 по московскому времени. Трансляция – на платной платформе Okko Sport.

«Ман Сити» не может забить «МЮ» в АПЛ на протяжении трех матчей. В последних четырех играх – три победы «МЮ» и ничья.

Между этими матчами команды два сезона подряд играли в полуфиналах Кубка лиги. В 2020-м победил «МЮ», спустя год – «Ман Сити».

АПЛ: где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», 6 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

АПЛ: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», 6 ноября 2021 года

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Вадим Толстых
05 ноября, 12:52
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Дима Поляков
05 ноября, 18:53
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