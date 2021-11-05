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АПЛ: во сколько начало матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», 6 ноября 2021 года
05 ноября, 11:24
«Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Манчестер Сити» в матче 11-го тура АПЛ. Игра пройдет 6 ноября и начнется в 15:30 по московскому времени. Трансляция – на платной платформе Okko Sport.
«Ман Сити» не может забить «МЮ» в АПЛ на протяжении трех матчей. В последних четырех играх – три победы «МЮ» и ничья.
Между этими матчами команды два сезона подряд играли в полуфиналах Кубка лиги. В 2020-м победил «МЮ», спустя год – «Ман Сити».
АПЛ: где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», 6 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
АПЛ: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», 6 ноября 2021 года
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