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АПЛ: где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», 6 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
05 ноября, 11:21
«Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити» сыграют в 11-м туре АПЛ. Матч состоится 6 ноября и начнется в 15:30 по московскому времени.
Okko Sport проведет прямую трансляцию этого матча. Игру смогут посмотреть обладатели подписки. Прямая ссылка на матч – вот.
«Ман Сити» идет третьим в таблице АПЛ, «МЮ» – пятый, отставая от него на три очка.
«Ман Сити» неожиданно проиграл прошлый матч АПЛ дома «Кристал Пэласу» (0:2). У «МЮ» – всего одна победа в пяти последних играх.
АПЛ: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», 6 ноября 2021 года
АПЛ: во сколько начало матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», 6 ноября 2021 года
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05 ноября, 12:52
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