АПЛ: где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», 6 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

«Ман Сити» идет третьим в таблице АПЛ, «МЮ» – пятый, отставая от него на три очка.

«Ман Сити» неожиданно проиграл прошлый матч АПЛ дома «Кристал Пэласу» (0:2). У «МЮ» – всего одна победа в пяти последних играх.

АПЛ: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», 6 ноября 2021 года

АПЛ: во сколько начало матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», 6 ноября 2021 года