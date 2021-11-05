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#АПЛ #Манчестер Сити #Манчестер Юнайтед

АПЛ: где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», 6 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

05 ноября, 11:21

«Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити» сыграют в 11-м туре АПЛ. Матч состоится 6 ноября и начнется в 15:30 по московскому времени.

Okko Sport проведет прямую трансляцию этого матча. Игру смогут посмотреть обладатели подписки. Прямая ссылка на матч – вот.

Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Байи 7
Силва 45

«Ман Сити» идет третьим в таблице АПЛ, «МЮ» – пятый, отставая от него на три очка.

«Ман Сити» неожиданно проиграл прошлый матч АПЛ дома «Кристал Пэласу» (0:2). У «МЮ» – всего одна победа в пяти последних играх.

АПЛ: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», 6 ноября 2021 года

АПЛ: во сколько начало матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», 6 ноября 2021 года

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Вадим Толстых
05 ноября, 12:52
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