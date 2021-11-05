Александр Селихов
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Лестер
Селихов отбил пенальти от Варди в матче против «Лестера». Он провел вторую игру в сезоне за «Спартак»
05 ноября, 00:42
Голкипер «Спартака» Александр Селихов вышел в стартовом составе на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера». Это его второй матч в сезоне.
На 75-й минуте Селихов отбил пенальти от Джейми Варди, который вышел на замену за четыре минуты до этого.
В основном составе Селихов заменил Александра Максименко. Это случилось после 13 пропущенных голов «Спартака» за три матча, когда Максименко выходил в старте.
Мозес набрал три очка в двух матчах против «Лестера». Это единственные результативные действия за «Спартак» в этом сезоне
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