Селихов отбил пенальти от Варди в матче против «Лестера». Он провел вторую игру в сезоне за «Спартак»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов вышел в стартовом составе на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера». Это его второй матч в сезоне.

На 75-й минуте Селихов отбил пенальти от Джейми Варди, который вышел на замену за четыре минуты до этого.

В основном составе Селихов заменил Александра Максименко. Это случилось после 13 пропущенных голов «Спартака» за три матча, когда Максименко выходил в старте.

Мозес набрал три очка в двух матчах против «Лестера». Это единственные результативные действия за «Спартак» в этом сезоне