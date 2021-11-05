Виктор Мозес
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#Виктор Мозес #Лига Европы #Спартак #Лестер

Мозес набрал три очка в двух матчах против «Лестера». Это единственные результативные действия за «Спартак» в этом сезоне

05 ноября, 00:23

Полузащитник Виктор Мозес вышел в стартовом составе на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера». На 51-й минуте он забил гол – первый в этом сезоне.

В первом матче «Спартак» проиграл «Лестеру» со счетом 3:4. Тогда Мозес сделал два ассиста. За две игры против «Лестера» он набрал 1+2 по системе «гол + пас».

Мозес совершил результативные действия только в двух матчах против «Лестера». В этом сезоне он провел 16 игр во всех турнирах.

Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Амарти 58
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Мозес 51
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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