Мозес набрал три очка в двух матчах против «Лестера». Это единственные результативные действия за «Спартак» в этом сезоне

Полузащитник Виктор Мозес вышел в стартовом составе на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера». На 51-й минуте он забил гол – первый в этом сезоне.

В первом матче «Спартак» проиграл «Лестеру» со счетом 3:4. Тогда Мозес сделал два ассиста. За две игры против «Лестера» он набрал 1+2 по системе «гол + пас».

Мозес совершил результативные действия только в двух матчах против «Лестера». В этом сезоне он провел 16 игр во всех турнирах.