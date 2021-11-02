Мостовой и Азмун – в стартовом составе «Зенита» на матч против «Ювентуса», Дзюба и Малком остались в запасе

«Зенит» сыграет с «Ювентусом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет в Турине и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Барриос, Вендел, Сутормин, Мостовой, Клаудиньо, Азмун.

В первом матче «Зенит» проиграл «Ювентусу» со счетом 0:1.

После трех туров «Зенит» набрал три очка и занимает третье место в группе. «Ювентус» – лидер.

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Прогноз на матч «Ювентус» – «Зенит»