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#Зенит #Лига чемпионов #Ювентус

Мостовой и Азмун – в стартовом составе «Зенита» на матч против «Ювентуса», Дзюба и Малком остались в запасе

02 ноября, 21:51

«Зенит» сыграет с «Ювентусом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет в Турине и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Барриос, Вендел, Сутормин, Мостовой, Клаудиньо, Азмун.

  • В первом матче «Зенит» проиграл «Ювентусу» со счетом 0:1.
  • После трех туров «Зенит» набрал три очка и занимает третье место в группе. «Ювентус» – лидер.

Где смотреть матч «Ювентус» – «Зенит»

Прогноз на матч «Ювентус» – «Зенит»

Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 11
Дибала 58
Кьеза 73
Мората 82
4:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Бонуччи 26
Азмун 90
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Источник:
УЕФА
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