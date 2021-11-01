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Лига чемпионов: прогноз на матч «Ювентус» – «Зенит», 2 ноября 2021 года
01 ноября, 22:51
«Ювентус» и «Зенит» проведут матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. До этого команды уже сыграли друг с другом. В Санкт-Петербурге «Зенит» проиграл с минимальным счетом.
Новый матч пройдет 2 ноября в 23:00 по Москве. Котировки букмекеров:
- Победа «Ювентуса» – 1,57
- Ничья – 4,20
- Победа «Зенита» – 6,00
«Ювентус» имеет три победы и разницу мячей 5:0 в Лиге чемпионов, но в Серии А идет восьмым. За последние три матча «Ювентус» набрал одно очко в чемпионате Италии.
«Зенит» лидирует в РПЛ. Клуб выиграл два последних матча с общим счетом 11:2. В Лиге чемпионов «Зенит» набрал три очка.
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