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#Лига чемпионов #Зенит #Ювентус

Лига чемпионов: прогноз на матч «Ювентус» – «Зенит», 2 ноября 2021 года

01 ноября, 22:51

«Ювентус» и «Зенит» проведут матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. До этого команды уже сыграли друг с другом. В Санкт-Петербурге «Зенит» проиграл с минимальным счетом.

Новый матч пройдет 2 ноября в 23:00 по Москве. Котировки букмекеров:

  • Победа «Ювентуса» – 1,57
  • Ничья – 4,20
  • Победа «Зенита» – 6,00

«Ювентус» имеет три победы и разницу мячей 5:0 в Лиге чемпионов, но в Серии А идет восьмым. За последние три матча «Ювентус» набрал одно очко в чемпионате Италии.

«Зенит» лидирует в РПЛ. Клуб выиграл два последних матча с общим счетом 11:2. В Лиге чемпионов «Зенит» набрал три очка.

Где смотреть матч «Ювентус» – «Зенит»

Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 11
Дибала 58
Кьеза 73
Мората 82
4:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Бонуччи 26
Азмун 90
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Источник:
Гол.ру
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