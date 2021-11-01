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Лига чемпионов: где смотреть матч «Ювентус» – «Зенит», 2 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
01 ноября, 22:48
«Ювентус» и «Зенит» сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов. Матч четвертого тура пройдет на стадионе в Турине. Он начнется 2 ноября в 23:00 по Москве.
«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию этой игры. Ее можно посмотреть по этой ссылке. Параллельно на канале «Матч Премьер» будет онлайн всех матчей.
«Ювентус» лидирует в группе, «Зенит» идет на третьем месте. За все время команды играли друг с другом три раза. «Ювентус» выиграл два матча, еще в одном была ничья 0:0.
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