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Российские клубы в четвертом туре еврокубков: две ничьих и поражение
05 ноября, 00:54
Три российских клуба на первой ноябрьской неделе проводили матчи четвертого тура еврокубков. Все – выездные.
🟡 ЛЕ: «Галатасарай» – «Локомотив» 1:1
🟡 ЛЕ: «Лестер» – «Спартак» 1:1
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