Лига чемпионов
Лига Европы
Спартак
Зенит
Локомотив
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига чемпионов #Зенит #Спартак #Лига Европы #Локомотив

Российские клубы в четвертом туре еврокубков: две ничьих и поражение

05 ноября, 00:54

Три российских клуба на первой ноябрьской неделе проводили матчи четвертого тура еврокубков. Все – выездные.

🔴 ЛЧ: «Ювентус»«Зенит» 4:2

🟡 ЛЕ: «Галатасарай»«Локомотив» 1:1

🟡 ЛЕ: «Лестер»«Спартак» 1:1

Вот как это было:

Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 11
Дибала 58
Кьеза 73
Мората 82
4:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Бонуччи 26
Азмун 90
Матч завершен
Галатасарай
Стамбул
Фегули 43
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Камано 72
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Амарти 58
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Мозес 51

Следующие матчи в евротурнирах клубы из России проведут в конце ноября.

🗓️ В Лиге чемпионов «Зенит» сыграет в гостях с «Мальме» 23 ноября.

🗓️ Днем позже в Лиге Европы «Спартак» примет «Наполи».

🗓️ А 25 ноября также в Лиге Европы «Локомотив» сыграет с «Лацио».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Муслера совершил двойной суперсейв в игре с «Локо» и не дал ему выиграть первый за два года матч в еврокубках
«Локо» в четырех матчах Лиги Европы попробовал десять разных защитников. И все равно пропустил в каждом
Разбираем расклады «Зенита» в группе – как выйти в плей-офф или хотя бы в Лигу Европы
Ключевой игрок «Зенита» сейчас – Вендел. Он умеет все и делает команду хитрее
Шумный гол «Ювентуса» «Зениту»: Дибала перебил неудачный пенальти из-за вбежавших до удара зенитовцев
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига чемпионов
#Зенит
#Спартак
#Лига Европы
#Локомотив