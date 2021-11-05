Российские клубы в четвертом туре еврокубков: две ничьих и поражение

Следующие матчи в евротурнирах клубы из России проведут в конце ноября.

🗓️ В Лиге чемпионов «Зенит» сыграет в гостях с «Мальме» 23 ноября.

🗓️ Днем позже в Лиге Европы «Спартак» примет «Наполи».

🗓️ А 25 ноября также в Лиге Европы «Локомотив» сыграет с «Лацио».