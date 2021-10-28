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#РПЛ #Зенит #Динамо

РПЛ: прогноз на матч «Зенит» – «Динамо», 29 октября 2021 года

3 часа назад

«Зенит» сыграет с «Динамо» в Санкт-Петербурге в рамках 13-го тура РПЛ. Матч пройдет 29 октября, начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогнозы и ставки букмекеров:

  • Победа «Зенита» – 1,55
  • Ничья – 4,90
  • Победа «Спартака» – 5,30

У «Зенита» не сыграет травмированный Оздоев, под вопросом участие Малкома и Сантоса. У «Динамо» травмированы Лесовой и Лаксальт, может не сыграть Варела.

Вничью эти команды последний раз играли в 2017 году. Из последних 12 матчей «Зенит» выиграл девять. В Санкт-Петербурге «Динамо» не побеждало с 2002 года.

В истории у этих команд были сверхкрупные победы и поражения. В 2003-м «Динамо» выиграло у «Зенита» 7:1 в РПЛ. Через четыре года – проиграло в Кубке 3:9.

РПЛ: во сколько начало матча «Зенит» – «Динамо», 29 октября 2021 года

РПЛ: где смотреть матч «Зенит» – «Динамо», 29 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

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