РПЛ: прогноз на матч «Зенит» – «Динамо», 29 октября 2021 года

«Зенит» сыграет с «Динамо» в Санкт-Петербурге в рамках 13-го тура РПЛ. Матч пройдет 29 октября, начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогнозы и ставки букмекеров:

Победа «Зенита» – 1,55

Ничья – 4,90

Победа «Спартака» – 5,30

У «Зенита» не сыграет травмированный Оздоев, под вопросом участие Малкома и Сантоса. У «Динамо» травмированы Лесовой и Лаксальт, может не сыграть Варела.

Вничью эти команды последний раз играли в 2017 году. Из последних 12 матчей «Зенит» выиграл девять. В Санкт-Петербурге «Динамо» не побеждало с 2002 года.

В истории у этих команд были сверхкрупные победы и поражения. В 2003-м «Динамо» выиграло у «Зенита» 7:1 в РПЛ. Через четыре года – проиграло в Кубке 3:9.

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