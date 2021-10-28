РПЛ: где смотреть матч «Зенит» – «Динамо», 29 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

«Зенит» лидирует в РПЛ с 26 очками. У «Динамо» на три меньше, и он идет в таблице сразу за «Зенитом».

«Зенит» проиграл два матча «Сочи» и «Арсеналу», но затем разгромил «Спартак» 7:1. «Динамо» выиграло три из пяти последних игр в РПЛ.

РПЛ: прогноз на матч «Зенит» – «Динамо», 29 октября 2021 года

РПЛ: во сколько начало матча «Зенит» – «Динамо», 29 октября 2021 года