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РПЛ: где смотреть матч «Зенит» – «Динамо», 29 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
3 часа назад
«Зенит» примет «Динамо» в 13-м туре РПЛ. Матч пройдет 29 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.
Игру можно смотреть на телеканале «Матч ТВ». Трансляция – в 18:30.
«Зенит» лидирует в РПЛ с 26 очками. У «Динамо» на три меньше, и он идет в таблице сразу за «Зенитом».
«Зенит» проиграл два матча «Сочи» и «Арсеналу», но затем разгромил «Спартак» 7:1. «Динамо» выиграло три из пяти последних игр в РПЛ.
РПЛ: прогноз на матч «Зенит» – «Динамо», 29 октября 2021 года
РПЛ: во сколько начало матча «Зенит» – «Динамо», 29 октября 2021 года
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