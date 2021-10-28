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#РПЛ #Зенит #Динамо

РПЛ: где смотреть матч «Зенит» – «Динамо», 29 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

3 часа назад

«Зенит» примет «Динамо» в 13-м туре РПЛ. Матч пройдет 29 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.

Игру можно смотреть на телеканале «Матч ТВ». Трансляция – в 18:30.

Зенит
Санкт-Петербург
-:-
Динамо
Москва

«Зенит» лидирует в РПЛ с 26 очками. У «Динамо» на три меньше, и он идет в таблице сразу за «Зенитом».

«Зенит» проиграл два матча «Сочи» и «Арсеналу», но затем разгромил «Спартак» 7:1. «Динамо» выиграло три из пяти последних игр в РПЛ.

РПЛ: прогноз на матч «Зенит» – «Динамо», 29 октября 2021 года

РПЛ: во сколько начало матча «Зенит» – «Динамо», 29 октября 2021 года

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