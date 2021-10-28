РПЛ: во сколько начало матча «Зенит» – «Динамо», 29 октября 2021 года

«Зенит» сыграет дома с «Динамо» в 13-м туре РПЛ. Матч состоится 29 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени. Игру можно смотреть в прямой трансляции на телеканале «Матч ТВ».

«Зенит» проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах – «Сочи» и «Арсеналу» в РПЛ, «Ювентусу» – в ЛЧ. Но в последней игре разгромил 7:1 «Спартак».

«Динамо» последние два матча выиграло крупно. 4:1 у «Химок» в РПЛ и 3:0 у «Оренбурга» в Кубке.

РПЛ: где смотреть матч «Зенит» – «Динамо», 29 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

РПЛ: прогноз на матч «Зенит» – «Динамо», 29 октября 2021 года