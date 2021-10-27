Кубок лиги (Англия)
Манчестер Сити
Вест Хэм
«Ман Сити» впервые с 2017-го не выиграет Кубок Лиги. Сейчас он влетел «Вест Хэму» в 1/8 финала
вчера, 23:58
27 октября в рамках матча 1/8 финала Кубка Лиги «Вест Хэм» принимал «Манчестер Сити». За основное и дополнительное время команды голов не забили. По пенальти сильнее был «Вест Хэм» – 5:3. Таким был этот матч.
- Впервые с сезона-2016/17 «Манчестер Сити» не возьмет Кубок Лиги. До этого клуб побеждал в четырех турнирах подряд.
- Статистика Гвардиолы и «Ман Сити» в Кубке Лиги после этого матча: 27 игр, 20 побед с игры, 4 победы в серии пенальти, 2 поражения с игры, 1 поражение в серии пенальти, 4 трофея.
Так выглядит список четвертьфиналистов турнира:
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