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#Россия #РПЛ #ЧМ-2022

В расширенный состав России на матчи отбора к ЧМ-2022 вошли футболисты 13 из 16 клубов РПЛ

2 часа назад

Сборная России опубликовала расширенный состав на отборочные матчи к ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии, которые пройдут 11 и 14 ноября. В список вошел 41 футболист, но не попал нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Четыре игрока выступают в европейских командах: вратарь 🇳🇴 «Буде-Глимт» Никита Хайкин, защитник 🇹🇷 «Антальяспора» Федор Кудряшов, полузащитник 🇮🇹 «Аталанты» Алексей Миранчук и полузащитник 🇫🇷 «Монако» Александр Головин.

37 футболистов представляют 13 из 16 клубов РПЛ. В состав не попали игроки из «Нижнего Новгорода», «Ахмата» и тульского «Арсенала». 

Наибольшее представительство по клубам:

  • Семь – из «Зенита».
  • Пять – из «Локомотива».
  • Четыре – из ЦСКА.
  • Три – из «Спартака», «Динамо», «Краснодара» и «Ростова».
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Источник:
Гол
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