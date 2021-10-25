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В расширенный состав России на матчи отбора к ЧМ-2022 вошли футболисты 13 из 16 клубов РПЛ
2 часа назад
Сборная России опубликовала расширенный состав на отборочные матчи к ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии, которые пройдут 11 и 14 ноября. В список вошел 41 футболист, но не попал нападающий «Зенита» Артем Дзюба.
Четыре игрока выступают в европейских командах: вратарь 🇳🇴 «Буде-Глимт» Никита Хайкин, защитник 🇹🇷 «Антальяспора» Федор Кудряшов, полузащитник 🇮🇹 «Аталанты» Алексей Миранчук и полузащитник 🇫🇷 «Монако» Александр Головин.
37 футболистов представляют 13 из 16 клубов РПЛ. В состав не попали игроки из «Нижнего Новгорода», «Ахмата» и тульского «Арсенала».
Наибольшее представительство по клубам:
- Семь – из «Зенита».
- Пять – из «Локомотива».
- Четыре – из ЦСКА.
- Три – из «Спартака», «Динамо», «Краснодара» и «Ростова».
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