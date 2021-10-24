АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
«Манчестер Юнайтед» пропустил пять голов от «Ливерпуля». С такой разницей он не проигрывал ему с 1925 года
час назад
- Нападающий Мохамед Салах сделал хет-трик. Он забил 106 голов в АПЛ – лучший показатель в истории чемпионата среди африканских игроков.
- С разницей в пять мячей «Манчестер Юнайтед» не проигрывал «Ливерпулю» с сезона-1925/26.
- Во втором тайме полузащитник Поль Погба получил прямую красную карточку через 15 минут после выхода на замену.
- Единственный гол за «Манчестер Юнайтед» забил Криштиану Роналду, но он был отменен из-за офсайда после просмотра ВАР.
«Ливерпуль» – единственный клуб, который не проигрывал в АПЛ в этом сезоне. «МЮ» проиграл три раза.
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