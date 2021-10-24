Мохамед Салах
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«Ливерпуль» за тайм забил четыре гола «Манчестер Юнайтед». В трех поучаствовал Салах
час назад
«Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» проводит матч девятого тура АПЛ против «Ливерпуля». За первый тайм «МЮ» пропустил четыре гола.
- В трех из четырех голов поучаствовал Мохамед Салах: он сделал дубль и отдал ассист на Наби Кейта. Во втором тайме Салах оформил хет-трик.
- Салах забил в 10-м матче подряд за «Ливерпуль» и стал лучшим африканским бомбардиром АПЛ (106).
- «Ливерпуль» – самая результативная команда АПЛ после девяти туров. У нее 26 голов.
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