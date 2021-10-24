Мохамед Салах
АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
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#Мохамед Салах #АПЛ #Ливерпуль #Манчестер Юнайтед

«Ливерпуль» за тайм забил четыре гола «Манчестер Юнайтед». В трех поучаствовал Салах

час назад

«Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» проводит матч девятого тура АПЛ против «Ливерпуля». За первый тайм «МЮ» пропустил четыре гола.

  • В трех из четырех голов поучаствовал Мохамед Салах: он сделал дубль и отдал ассист на Наби Кейта. Во втором тайме Салах оформил хет-трик.
  • Салах забил в 10-м матче подряд за «Ливерпуль» и стал лучшим африканским бомбардиром АПЛ (106).
  • «Ливерпуль» – самая результативная команда АПЛ после девяти туров. У нее 26 голов.
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:5
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Кейта 5
Жота 13
Салах 38
Салах 45
Салах 50
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Источник:
Гол
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