Гави – самый молодой игрок в XXI веке, который вышел в стартовом составе на Эль Класико

«Барселона» и «Реал» сыграют в матче 10-го тура Примеры. Игра пройдет на «Камп Ноу» и начнется в 17:15 по московскому времени.

Полузащитник «Барселоны» Гави попал в стартовый состав. Он самый молодой участник Эль Класико в XXI веке, который сыграет с первых минут.

На момент матча ему исполнилось 17 лет и 80 дней. Последний раз игрок выходил в старте на Эль Класико в таком возрасте в 1941 году – тогда сыграл Висенте Мартинес.

Стартовый состав «Барселоны»: