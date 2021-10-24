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#Гави #Примера #Барселона #Реал

Гави – самый молодой игрок в XXI веке, который вышел в стартовом составе на Эль Класико

час назад

«Барселона» и «Реал» сыграют в матче 10-го тура Примеры. Игра пройдет на «Камп Ноу» и начнется в 17:15 по московскому времени.

Полузащитник «Барселоны» Гави попал в стартовый состав. Он самый молодой участник Эль Класико в XXI веке, который сыграет с первых минут.

На момент матча ему исполнилось 17 лет и 80 дней. Последний раз игрок выходил в старте на Эль Класико в таком возрасте в 1941 году – тогда сыграл Висенте Мартинес.

Стартовый состав «Барселоны»:

Стартовый состав «Реала»:

Прогноз на матч «Барселона» – «Реал»

Где смотреть матч «Барселона» – «Реал»

Идет первый тайм
Барселона
Барселона
0:1
Идет первый тайм
Идет первый тайм
Реал
Мадрид
Алаба 32
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Источник:
MisterChip
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