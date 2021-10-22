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#Примера #Барселона #Реал

Примера: где смотреть матч «Барселона» – «Реал», 24 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

4 часа назад

«Барселона» примет «Реал» в десятом туре Примеры. Матч пройдет 24 октября и начнется в 17:15 по московскому времени.

Права на матчи Примеры принадлежат «Окко». Смотреть игру можно на этой платной платформе.

Барселона
Барселона
-:-
Реал
Мадрид

«Барселона» идет седьмой в таблице Примеры. «Реал» – второй, у него на два очка больше.

Два последних матча «Барселона» выиграла у киевского «Динамо» и «Валенсии». У «Реала» перед победой в ЛЧ 5:0 над «Шахтером» было три матча без побед во всех турнирах.

Примера: во сколько начало матча «Барселона» – «Реал», 24 октября 2021 года

Примера: прогноз на матч «Барселона» – «Реал», 24 октября 2021 года

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