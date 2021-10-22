Примера
Реал
Барселона
Примера: во сколько начало матча «Барселона» – «Реал», 24 октября 2021 года
4 часа назад
«Барселона» сыграет дома с «Реалом» в десятом туре Примеры. Матч состоится 24 октября. Он начнется в 17:15. Игру можно смотреть в прямой трансляции на платной платформе «Окко».
«Барселона» плохо начала сезон, потеряв очки в матчах с «Атлетиком», «Гранадой» и «Кадисом». Но у нее только одно поражение.
«Реал» забил 21 гол в первых шести матчах, но за две последние игры забивал всего дважды.
Примера: где смотреть матч «Барселона» – «Реал», 24 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
Примера: прогноз на матч «Барселона» – «Реал», 24 октября 2021 года
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые