Примера: прогноз на матч «Барселона» – «Реал», 24 октября 2021 года

«Барселона» сыграет с «Реалом» в домашней игре десятого тура Примеры. Матч пройдет 24 октября, начало – в 17:15 по московскому времени.

Прогнозы и ставки букмекеров:

Победа «Барселоны» – 2,8

Ничья – 3,96

Победа «Реала» – 2,55

«Барселоне» не помогут Брэйтуэйт, Араухо и Педри. Травмы также у Дембеле и Педри. «Реал» – без травмированных Себальоса и Бэйла. Под вопросом выход Азара, Йовича, Карвахаля и Иско.

«Барселона» не побеждает «Реал» с марта 2019 года. С тех пор прошло четыре матча, три из которых «Барса» проиграла. В предыдущей игре победил «Реал» со счетом 2:1.

Примера: во сколько начало матча «Барселона» – «Реал», 24 октября 2021 года

Примера: где смотреть матч «Барселона» – «Реал», 24 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция