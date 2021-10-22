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#Примера #Барселона #Реал

Примера: прогноз на матч «Барселона» – «Реал», 24 октября 2021 года

4 часа назад

«Барселона» сыграет с «Реалом» в домашней игре десятого тура Примеры. Матч пройдет 24 октября, начало – в 17:15 по московскому времени.

Прогнозы и ставки букмекеров:

  • Победа «Барселоны» – 2,8
  • Ничья – 3,96
  • Победа «Реала» – 2,55

«Барселоне» не помогут Брэйтуэйт, Араухо и Педри. Травмы также у Дембеле и Педри. «Реал» – без травмированных Себальоса и Бэйла. Под вопросом выход Азара, Йовича, Карвахаля и Иско.

«Барселона» не побеждает «Реал» с марта 2019 года. С тех пор прошло четыре матча, три из которых «Барса» проиграла. В предыдущей игре победил «Реал» со счетом 2:1.

Примера: во сколько начало матча «Барселона» – «Реал», 24 октября 2021 года

Примера: где смотреть матч «Барселона» – «Реал», 24 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

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