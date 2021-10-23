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Лига 1: прогноз на матч «Марсель» – «ПСЖ», 24 октября 2021 года
3 часа назад
«Марсель» и «ПСЖ» сыграют в главном матче 11-го тура Лиги 1. Игра начнется 24 октября в 21:45 по московскому времени.
Котировки букмекеров:
- Победа «Марселя» – 4,90
- Ничья – 4,50
- Победа «ПСЖ» – 1,63
«ПСЖ» возглавляет таблицу Лиги 1. Клуб выиграл девять из десяти матчей в этом сезоне. «Марсель» набрал 17 очков и идет на третьем месте.
За всю историю «ПСЖ» и «Марсель» провели 85 матчей. «ПСЖ» имеет 33 победы, «Марсель» – 32. «Марсель» выигрывал у «ПСЖ» в матче первого круга прошлого сезона.
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