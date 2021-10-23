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#Лига 1 #ПСЖ #Марсель

Лига 1: прогноз на матч «Марсель» – «ПСЖ», 24 октября 2021 года

3 часа назад

«Марсель» и «ПСЖ» сыграют в главном матче 11-го тура Лиги 1. Игра начнется 24 октября в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров:

  • Победа «Марселя» – 4,90
  • Ничья – 4,50
  • Победа «ПСЖ» – 1,63

«ПСЖ» возглавляет таблицу Лиги 1. Клуб выиграл девять из десяти матчей в этом сезоне. «Марсель» набрал 17 очков и идет на третьем месте.

За всю историю «ПСЖ» и «Марсель» провели 85 матчей. «ПСЖ» имеет 33 победы, «Марсель» – 32. «Марсель» выигрывал у «ПСЖ» в матче первого круга прошлого сезона.

Где смотреть матч «Марсель» – «ПСЖ»

Марсель
Марсель
-:-
ПСЖ
Париж
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Источник:
Гол.ру
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