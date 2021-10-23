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#Лига 1 #ПСЖ #Марсель

Лига 1: где смотреть матч «Марсель» – «ПСЖ», 24 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

3 часа назад

«Марсель» и «ПСЖ» сыграют в 11-м туре Лиги 1. Матч пройдет 24 октября и стартует в 21:45 по Москве.

Телеканал «Матч! Футбол 2» покажет игру в прямом эфире. Трансляция начнется в 21:40 по московскому времени. 

Основные моменты игры будут транслироваться на канале «Матч Премьер» – там пройдет онлайн всех матчей.

Матч «Марселя» и «ПСЖ» – встреча третьей и первой команд чемпионата. Прямо сейчас между ними десять очков (17:27).

Прогноз на матч «Марсель» – «ПСЖ»

Марсель
Марсель
-:-
ПСЖ
Париж
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Матч ТВ»
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