Лига 1: где смотреть матч «Марсель» – «ПСЖ», 24 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

«Марсель» и «ПСЖ» сыграют в 11-м туре Лиги 1. Матч пройдет 24 октября и стартует в 21:45 по Москве.

Телеканал «Матч! Футбол 2» покажет игру в прямом эфире. Трансляция начнется в 21:40 по московскому времени.

Основные моменты игры будут транслироваться на канале «Матч Премьер» – там пройдет онлайн всех матчей.

Матч «Марселя» и «ПСЖ» – встреча третьей и первой команд чемпионата. Прямо сейчас между ними десять очков (17:27).

Прогноз на матч «Марсель» – «ПСЖ»