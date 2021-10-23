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#Серия А #Ювентус #Интер

Серия А: во сколько начало матча «Интер» – «Ювентус», 24 октября 2021 года

12 минут назад

«Интер» и «Ювентус» встретятся в девятом туре Серии А. Игра состоится 24 октября. Время начала – 21:45 по Москве. Перед этим состоится матч «Ромы» и «Наполи» (19:00).

За все время клубы сыграли между собой 183 матча. «Ювентус» имеет 86 побед, «Интер» – 49. В прошлом сезоне команды обменялись победами на домашних стадионах.

«Интер» набрал 17 очков за восемь матчей и занимает третье место в Серии А. «Ювентус» седьмой – он отстает на три очка.

Где смотреть матч «Интер» – «Ювентус»

Прогноз на матч «Интер» – «Ювентус»

Интер
Милан
-:-
Ювентус
Турин
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Источник:
Гол.ру
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