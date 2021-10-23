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#Серия А #Ювентус #Интер

Серия А: где смотреть матч «Интер» – «Ювентус», 24 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

15 минут назад

«Интер» и «Ювентус» сыграют в девятом туре Серии А. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца». Матч начнется 24 октября в 21:45 по Москве.

Канал «Матч! Футбол 1» проведет прямую трансляцию этой встречи. Основные моменты игры будут показаны на канале «Матч Премьер». Там пройдет онлайн всех параллельных игр.

«Интер» в прошлом туре проиграл «Лацио» (1:3). «Ювентус» идет на серии из шести побед подряд во всех турнирах. Четыре матча подряд клуб выиграл со счетом 1:0.

Прогноз на матч «Интер» – «Ювентус»

Интер
Милан
-:-
Ювентус
Турин
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Матч ТВ»
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