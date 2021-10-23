Серия А: прогноз на матч «Интер» – «Ювентус», 24 октября 2021 года

«Интер» и «Ювентус» сыграют в матче Серии А. Это игра девятого тура чемпионата Италии. Она пройдет 24 октября и начнется в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров:

Победа «Интера» – 2,13

Ничья – 3,65

Победа «Ювентуса» – 3,40

«Ювентус» стартовал в сезоне Серии А с двух очков в четырех играх. Потом клуб выдал серию из четырех побед подряд в чемпионате. Общая серия побед во всех турнирах – шесть игр.

В трех последних играх Серии А «Интер» набрал четыре очка. Сейчас он идет на третьем месте (17 очков) и отстает от лидирующего «Наполи» на пять очков.

Где смотреть матч «Интер» – «Ювентус»