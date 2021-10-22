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#РПЛ #Спартак #Зенит

РПЛ: прогноз на матч «Зенит» – «Спартак», 24 октября 2021 года

4 часа назад

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в Санкт-Петербурге в рамках 12-го тура РПЛ. Матч пройдет 24 октября, начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогнозы и ставки букмекеров:

  • Победа «Зенита» – 1,56
  • Ничья – 4,85
  • Победа «Спартака» – 6,45

У «Зенита» не сыграют травмированный Оздоев и дисквалифицированный Кузяев «Спартаку» не помогут травмированные Понсе и Умяров, а также дисквалифицированный Жиго.

«Спартак» не может победить «Зенит» с ноября 2017 года – тогда он выиграл 3:1 в Москве. С тех пор прошло восемь матчей во всех турнирах.

«Спартак» не побеждает «Зенит» в Санкт-Петербурге с 2012 года – это 11 матчей.

РПЛ: во сколько начало матча «Зенит» – «Спартак», 24 октября 2021 года

РПЛ: где смотреть матч «Зенит» – «Спартак», 24 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

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