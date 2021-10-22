РПЛ: во сколько начало матча «Зенит» – «Спартак», 24 октября 2021 года

«Зенит» сыграет дома со «Спартаком» в 12-м туре РПЛ. Матч состоится 24 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени. Игру можно смотреть в прямой трансляции на телеканале «Матч ТВ».

«Зенит» проиграл три матча подряд во всех турнирах – «Сочи» и «Арсеналу» в РПЛ, «Ювентусу» – в ЛЧ.

У «Спартака» было четыре игры без поражений, но на неделе он проиграл «Лестеру».

РПЛ: где смотреть матч «Зенит» – «Спартак», 24 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

РПЛ: прогноз на матч «Зенит» – «Спартак», 24 октября 2021 года