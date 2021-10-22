РПЛ
Спартак
Зенит
Поделиться:
Комментарии:
0
#РПЛ #Спартак #Зенит

РПЛ: где смотреть матч «Зенит» – «Спартак», 24 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

4 часа назад

«Зенит» примет «Спартак» в 12-м туре РПЛ. Матч пройдет 24 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.

Игру можно смотреть на телеканале «Матч ТВ». Трансляция – в 18:30.

Зенит
Санкт-Петербург
-:-
Спартак
Москва

«Зенит» лидирует в РПЛ с 23 очками. У «Спартака» на шесть меньше, и он идет седьмым в таблице.

«Зенит» проиграл два последних матча «Сочи» и «Арсеналу». У «Спартака» нет поражений в последних трех играх турнира.

РПЛ: прогноз на матч «Зенит» – «Спартак», 24 октября 2021 года

РПЛ: во сколько начало матча «Зенит» – «Спартак», 24 октября 2021 года

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Во всех четырех пропущенных голах «Спартака» замешан Рассказов
Четыре «Спартаку» положил парень, который до этого месяца почти не играл и не забивал. Кто такой этот Дака
В моменте с голом «Спартака» Тилеманс хромал и показывал жест замены. Но остался еще на 20 минут – и сделал ассист
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ
#Спартак
#Зенит