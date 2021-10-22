РПЛ: где смотреть матч «Зенит» – «Спартак», 24 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

«Зенит» лидирует в РПЛ с 23 очками. У «Спартака» на шесть меньше, и он идет седьмым в таблице.

«Зенит» проиграл два последних матча «Сочи» и «Арсеналу». У «Спартака» нет поражений в последних трех играх турнира.

РПЛ: прогноз на матч «Зенит» – «Спартак», 24 октября 2021 года

РПЛ: во сколько начало матча «Зенит» – «Спартак», 24 октября 2021 года