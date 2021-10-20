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Лига Европы: во сколько начало матча «Локомотив» – «Галатасарай», 21 октября 2021 года
3 часа назад
«Локомотив» и «Галатасарай» встретятся в третьей игре группового этапа Лиги Европы. Обе команды уже сыграли с «Марселем» и «Лацио».
Игра «Локомотива» и «Галатасарая» пройдет 21 октября 2021 года. Время начала – 22:00 по Москве. Домашний матч «Локомотива» и «Марселя» начинался в 19:45 по Москве.
«Галатасарай» лидирует в группе Е с четырьмя очками. «Локомотив» набрал одно очко и идет на последнем месте. Последняя победа «Локомотива» в матчах всех турниров была 11 сентября.
Где смотреть матч «Локомотив» – «Галатасарай»
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