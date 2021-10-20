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#Лига Европы #Локомотив #Галатасарай

Лига Европы: где смотреть матч «Локомотив» – «Галатасарай», 21 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

3 часа назад

«Локомотив» и «Галатасарай» сыграют на групповом этапе Лиги Европы. Матч начнется 21 октября в 22:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» начнет прямую трансляцию матча в 21:45 по Москве. Игру можно посмотреть на официальном сайте канала по этой ссылке.

«Галатасарай» лидирует в группе Е, набрав четыре очка. «Локомотив» с одним очком занимает там последнее место. Клубы сыграют еще по четыре матча.

За все время «Локомотив» и «Галатасарай» играли друг с другом четыре раза. В этих играх они имели по две победы.

Прогноз на матч «Локомотив» – «Галатасарай»

Локомотив
Москва
-:-
Галатасарай
Стамбул
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Матч ТВ»
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