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Лига Европы: прогноз на матч «Локомотив» – «Галатасарай», 21 октября 2021 года
3 часа назад
«Локомотив» и «Галатасарай» сыграют в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Котировки букмекеров на эту игру:
- Победа «Локомотива» – 2,60
- Ничья – 3,40
- Победа «Галатасарая» – 2,75
«Галатасарай» – лидер группы Е. Клуб набрал четыре очка за два матча, хотя имеет разницу мячей 1:0. «Локомотив» идет последним с одним очком.
«Локомотив» не побеждает шесть матчей подряд во всех турнирах. За это время было четыре ничьи и два поражения.
«Галатасарай» сыграл вничью с «Марселем» (0:0) в Лиге Европы. В чемпионате Турции команда идет на серии из трех побед.
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