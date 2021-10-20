Лига Европы: прогноз на матч «Локомотив» – «Галатасарай», 21 октября 2021 года

«Локомотив» и «Галатасарай» сыграют в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Котировки букмекеров на эту игру:

Победа «Локомотива» – 2,60

Ничья – 3,40

Победа «Галатасарая» – 2,75

«Галатасарай» – лидер группы Е. Клуб набрал четыре очка за два матча, хотя имеет разницу мячей 1:0. «Локомотив» идет последним с одним очком.

«Локомотив» не побеждает шесть матчей подряд во всех турнирах. За это время было четыре ничьи и два поражения.

«Галатасарай» сыграл вничью с «Марселем» (0:0) в Лиге Европы. В чемпионате Турции команда идет на серии из трех побед.

Где смотреть матч «Локомотив» – «Галатасарай»