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#Лига Европы #Локомотив #Галатасарай

Лига Европы: прогноз на матч «Локомотив» – «Галатасарай», 21 октября 2021 года

3 часа назад

«Локомотив» и «Галатасарай» сыграют в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Котировки букмекеров на эту игру:

  • Победа «Локомотива» – 2,60
  • Ничья – 3,40
  • Победа «Галатасарая» – 2,75

«Галатасарай» – лидер группы Е. Клуб набрал четыре очка за два матча, хотя имеет разницу мячей 1:0. «Локомотив» идет последним с одним очком.

«Локомотив» не побеждает шесть матчей подряд во всех турнирах. За это время было четыре ничьи и два поражения.

«Галатасарай» сыграл вничью с «Марселем» (0:0) в Лиге Европы. В чемпионате Турции команда идет на серии из трех побед.

Где смотреть матч «Локомотив» – «Галатасарай»

Локомотив
Москва
-:-
Галатасарай
Стамбул
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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