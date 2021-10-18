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#Лига чемпионов #Ливерпуль #Атлетико

Лига чемпионов: прогноз на матч «Атлетико» – «Ливерпуль», 19 октября 2021 года

3 часа назад

Статистика предыдущих встреч «Атлетико» и «Ливерпуля»:

  • Первый матч состоялся 22 октября 2008 года, последний – 11 марта 2020-го.
  • Всего было 7 встреч.
  • 3 раза была ничья.
  • 3 раза побеждал «Атлетико».
  • 1 раз – «Ливерпуль».
  • Общий счет – 9:7 в пользу «Атлетико».

19 октября «Атлетико» и «Ливерпуль» сыграют в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Котировки букмекеров:

  • Победа «Атлетико» – 3,25.
  • Ничья – 3,35.
  • Победа «Ливерпуля» – 2,29.

Лига чемпионов: где смотреть матч «Атлетико» – «Ливерпуль», 19 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Лига чемпионов: во сколько начало матча «Атлетико» – «Ливерпуль», 19 октября 2021 года

Атлетико
Мадрид
-:-
Ливерпуль
Ливерпуль
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Источник:
Гол
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