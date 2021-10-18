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Лига чемпионов: прогноз на матч «Атлетико» – «Ливерпуль», 19 октября 2021 года
3 часа назад
Статистика предыдущих встреч «Атлетико» и «Ливерпуля»:
- Первый матч состоялся 22 октября 2008 года, последний – 11 марта 2020-го.
- Всего было 7 встреч.
- 3 раза была ничья.
- 3 раза побеждал «Атлетико».
- 1 раз – «Ливерпуль».
- Общий счет – 9:7 в пользу «Атлетико».
19 октября «Атлетико» и «Ливерпуль» сыграют в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Котировки букмекеров:
- Победа «Атлетико» – 3,25.
- Ничья – 3,35.
- Победа «Ливерпуля» – 2,29.
Лига чемпионов: где смотреть матч «Атлетико» – «Ливерпуль», 19 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
Лига чемпионов: во сколько начало матча «Атлетико» – «Ливерпуль», 19 октября 2021 года
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