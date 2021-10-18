Лига чемпионов: во сколько начало матча «Атлетико» – «Ливерпуль», 19 октября 2021 года

19 октября в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся в Мадриде встретятся «Атлетико» и «Ливерпуль». После двух туров «Ливерпуль» идет на первом месте в группе с шестью очками. «Атлетико» второй, у него четыре балла.

Встреча состоится в 22:00 по московскому времени. Это будет их восьмая встреча в истории.

Лига чемпионов: где смотреть матч «Атлетико» – «Ливерпуль», 19 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция