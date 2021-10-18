Лига чемпионов: где смотреть матч «Атлетико» – «Ливерпуль», 19 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

«Ливерпуль» в двух турах группового этапа Лиги чемпионов – победы над «Миланом» и «Порту» с общим счетом 8:3.

«Атлетико» в двух турах группового этапа Лиги чемпионов – ничья с «Порту» 0:0 и победа над «Миланом» 2:1.

19 октября «Атлетико» и «Ливерпуль» сыграют в Мадриде. Эту встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1», начало трансляции запланировано на 21:45 по московскому времени.