Алан Дзагоев
РПЛ
Кубок России
ЦСКА
Поделиться:
Комментарии:
0
#Алан Дзагоев #РПЛ #ЦСКА #Кубок России

Дзагоев обещал Гончаренко, что будет готов к игре с «Аланией». Успел

24 сентября 2019, 19:33

С ноября 2018-го Алан Дзагоев не попадал даже в заявку на матчи ЦСКА. Его последней игрой была встреча с «Динамо», где Дзагоев отбегал 56 минут. Летом Дзагоев мелькал на тренировках ЦСКА, а в июле продлил контракт еще на два сезона. Возможно, его первым матчем станет игра против «Алании» в Кубке России.

Вот фотография из твиттера ЦСКА. Дзагоев вместе с Ахметовым отправляются на выезд во Владикавказ. Самое интересное во всем этом, что Дзагоев обещал тренеру ЦСКА Гончаренко, что будет готов именно к этому матчу. Об этом рассказывал сам Гончаренко, хотя Дзагоев планировал возвращение еще раньше. Не получилось.

«Хочу сыграть на родном стадионе, где я раньше сам когда-то сидел на трибунах, а когда выступал, всегда испытывал особые эмоции», – говорил Дзагоев, когда по жеребьевке ЦСКА выпала «Алания». Пока он не играет, вскрываются подробности его благотворительных пожертвований. Например, в 2016-м Дзагоев тайно передал миллион девочке, пострадавшей в Беслане.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Как там ЦСКА без Дзагоева
Ключевой момент игры ЦСКА и «Краснодара» – полет Ахметова с прямой ногой
ЦСКА укатал «Краснодар» молодежью: восьми игрокам стартового состава – не больше 21 года
Разбираем те 5 минут, где ЦСКА пропустил три гола
Возможно, ЦСКА рассыпался из-за нехватки игроков – там полсостава на травмах
ЦСКА и «Тамбов» устроили боевик. Шелия вытянул пенальти, Бистрович лупанул шедевр первым касанием
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Алан Дзагоев
#РПЛ
#ЦСКА
#Кубок России