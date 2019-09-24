Дзагоев обещал Гончаренко, что будет готов к игре с «Аланией». Успел

С ноября 2018-го Алан Дзагоев не попадал даже в заявку на матчи ЦСКА. Его последней игрой была встреча с «Динамо», где Дзагоев отбегал 56 минут. Летом Дзагоев мелькал на тренировках ЦСКА, а в июле продлил контракт еще на два сезона. Возможно, его первым матчем станет игра против «Алании» в Кубке России.

Вот фотография из твиттера ЦСКА. Дзагоев вместе с Ахметовым отправляются на выезд во Владикавказ. Самое интересное во всем этом, что Дзагоев обещал тренеру ЦСКА Гончаренко, что будет готов именно к этому матчу. Об этом рассказывал сам Гончаренко, хотя Дзагоев планировал возвращение еще раньше. Не получилось.