Италия
Лига наций
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#Италия #Лига наций

Италия 40 матчей подряд не пропускала больше одного гола за игру. Испания забила два

11 часов назад

Сборная Италии проиграла Испании в полуфинале Лиги наций. Она прервала серию из 37 матчей подряд без поражений – это мировой рекорд.

Матч завершен
Италия
1:2
Матч завершен
Испания

За рекордную серию Италия забила 93 гола и пропустила 12. 25 матчей завершились без пропущенных мячей.

40 матчей подряд Италия пропускала не более одного гола за игру. Последний раз было больше в 2018 году, когда Франция в товарищеском матче победила со счетом 3:1.

Последнее поражение Италии было в 2018 году от Португалии в Лиги наций – тогда она пропустила один гол и проиграла.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
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