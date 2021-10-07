Италия 40 матчей подряд не пропускала больше одного гола за игру. Испания забила два

За рекордную серию Италия забила 93 гола и пропустила 12. 25 матчей завершились без пропущенных мячей.

40 матчей подряд Италия пропускала не более одного гола за игру. Последний раз было больше в 2018 году, когда Франция в товарищеском матче победила со счетом 3:1.

Последнее поражение Италии было в 2018 году от Португалии в Лиги наций – тогда она пропустила один гол и проиграла.