Кубок Франции
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#Кубок Франции

Во Франции команда вылетела из Кубка из-за ошибки в навигаторе – приехала не в тот город и опоздала на матч

вчера, 23:03

Французский «Тарб» из шестого по счету дивизиона выбыл из розыгрыша Кубка страны по странной причине.

Он должен был встретиться на выезде с командой «Вабр-л’Аббеи». Расстояние между городами – 300 км. Водитель автобуса забил в навигатор неверные данные. Так автобус прибыл вовремя, но совсем в другой пункт, который находился в 90 км от нужного места.

Причем изначально водитель ввел правильный маршрут, но изменил его по совету одного из пассажиров. Ошибка была в одной букве. «Тарбу» нужно было прибыть в Vabres, а клуб приехал в крошечный городок Vabre.

До нужного места «Тарб» доехал уже спустя 50 минут после того, как матч должен был начаться. Так он вылетел из турнира из-за опоздания.

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Источник:
Foot Amateur
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