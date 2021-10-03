Дзюба забивает или делает ассисты в пяти матчах РПЛ подряд. Он отказался от сборной России из-за неоптимальной формы

«Зенит» проиграл «Сочи» со счетом 1:2 в матче РПЛ. Это первое поражение клуба в этом сезоне Премьер-лиги. Единственный гол «Зенита» в этом матче забил Артем Дзюба.

Его результативная серия достигла пяти матчей:

ЦСКА – ассист.

«Ахмат» – два ассиста.

«Рубин» – два гола.

«Крылья Советов» – гол.

«Сочи» – гол.

Это все результативные действия Дзюбы за этот сезон. Еще пять матчей он завершил без голов и голевых передач.

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