Артем Дзюба
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#Артем Дзюба #РПЛ #Зенит #Россия #ЧМ-2022
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Дзюба забивает или делает ассисты в пяти матчах РПЛ подряд. Он отказался от сборной России из-за неоптимальной формы

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«Зенит» проиграл «Сочи» со счетом 1:2 в матче РПЛ. Это первое поражение клуба в этом сезоне Премьер-лиги. Единственный гол «Зенита» в этом матче забил Артем Дзюба.

Его результативная серия достигла пяти матчей:

  • ЦСКА – ассист.
  • «Ахмат» – два ассиста.
  • «Рубин» – два гола.
  • «Крылья Советов» – гол.
  • «Сочи» – гол.

Это все результативные действия Дзюбы за этот сезон. Еще пять матчей он завершил без голов и голевых передач.

Артем Дзюба отказался от вызова в сборную России, хотя входил в ее расширенный состав. Он объяснил это неоптимальной формой.

Дзюба признан лучшим игроком сентября в РПЛ. При отказе от вызова в сборную он говорил о неоптимальной форме

Головин травмировал пах – это повторение летней травмы. 4 октября он пройдет обследование в клубе

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 45'
1:2
Матч завершен
Сочи
Сочи
Кассьерра 67'
Терехов 71'
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Источник:
Гол.ру
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