Артем Дзюба
РПЛ
Зенит
Россия
ЧМ-2022
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Дзюба забивает или делает ассисты в пяти матчах РПЛ подряд. Он отказался от сборной России из-за неоптимальной формы
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«Зенит» проиграл «Сочи» со счетом 1:2 в матче РПЛ. Это первое поражение клуба в этом сезоне Премьер-лиги. Единственный гол «Зенита» в этом матче забил Артем Дзюба.
Его результативная серия достигла пяти матчей:
- ЦСКА – ассист.
- «Ахмат» – два ассиста.
- «Рубин» – два гола.
- «Крылья Советов» – гол.
- «Сочи» – гол.
Это все результативные действия Дзюбы за этот сезон. Еще пять матчей он завершил без голов и голевых передач.
Артем Дзюба отказался от вызова в сборную России, хотя входил в ее расширенный состав. Он объяснил это неоптимальной формой.
Дзюба признан лучшим игроком сентября в РПЛ. При отказе от вызова в сборную он говорил о неоптимальной форме
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