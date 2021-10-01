Дзюба признан лучшим игроком сентября в РПЛ. При отказе от вызова в сборную он говорил о неоптимальной форме

Победитель определяется голосованием экспертов «Матч Премьер», экспертов РПЛ и болельщиков.

Болельщики выбрали лучшим Гильерме (не пропустил голов в трех матчах), «Матч Премьер» – Клаудиньо (гол и два ассиста), а эксперты РПЛ – Дзюбу.

За РПЛ закреплено право решающего голоса, поэтому Дзюба победил в голосовании.

Он получил награду через полторы недели после отказа от вызова в сборную России. Тогда Дзюба сослался на неоптимальную форму. Он сказал, что «понемного начал возвращать прежнюю форму» и надеется вернуть ее к ноябрьским играм сборной.