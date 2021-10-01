Артем Дзюба
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#Артем Дзюба #РПЛ #Россия #Зенит

Дзюба признан лучшим игроком сентября в РПЛ. При отказе от вызова в сборную он говорил о неоптимальной форме

01 октября, 11:25

Артем Дзюба победил в голосовании за звание лучшего игрока сентября в Премьер-лиге. Он провел за месяц три матча в турнире, забил три гола и отдал две голевые передачи.

  • Победитель определяется голосованием экспертов «Матч Премьер», экспертов РПЛ и болельщиков.
  • Болельщики выбрали лучшим Гильерме (не пропустил голов в трех матчах), «Матч Премьер» – Клаудиньо (гол и два ассиста), а эксперты РПЛ – Дзюбу.
  • За РПЛ закреплено право решающего голоса, поэтому Дзюба победил в голосовании.

Он получил награду через полторы недели после отказа от вызова в сборную России. Тогда Дзюба сослался на неоптимальную форму. Он сказал, что «понемного начал возвращать прежнюю форму» и надеется вернуть ее к ноябрьским играм сборной.

  • Россия проведет в октябре два матча отбора ЧМ-2022 против Словакии и Словении. Первая игра пройдет 8 октября, вторая – 11-го.
  • Она занимает второе место в группе с 13 очками. Хорватия с тем же количеством очков опережает Россию по дополнительным показателям. 
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт РПЛ
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