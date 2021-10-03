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«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью. Все голы забиты во втором тайме
вчера, 20:22
«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче АПЛ. Самым результативным игроком матча стал Салах. Он сделал результативный пас и сам забил гол.
После семи матчей «Ливерпуль» по-прежнему опережает «Ман Сити» на одно очко. Клуб набрал 15 очков. В чемпионате Англии лидирует «Челси» – у него 16 очков.
«Ливерпуль» не может выиграть у «Ман Сити» с ноября 2019 года. После этого были две разгромные победы «Ман Сити» и две ничьи.
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