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#АПЛ #Ливерпуль #Манчестер Сити

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью. Все голы забиты во втором тайме

вчера, 20:22

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче АПЛ. Самым результативным игроком матча стал Салах. Он сделал результативный пас и сам забил гол.

После семи матчей «Ливерпуль» по-прежнему опережает «Ман Сити» на одно очко. Клуб набрал 15 очков. В чемпионате Англии лидирует «Челси» – у него 16 очков.

«Ливерпуль» не может выиграть у «Ман Сити» с ноября 2019 года. После этого были две разгромные победы «Ман Сити» и две ничьи.

Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Мане 59
Салах 76
2:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Фоден 69
Де Брюйне 81
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Источник:
Гол.ру
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