«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью. Все голы забиты во втором тайме

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче АПЛ. Самым результативным игроком матча стал Салах. Он сделал результативный пас и сам забил гол.

После семи матчей «Ливерпуль» по-прежнему опережает «Ман Сити» на одно очко. Клуб набрал 15 очков. В чемпионате Англии лидирует «Челси» – у него 16 очков.

«Ливерпуль» не может выиграть у «Ман Сити» с ноября 2019 года. После этого были две разгромные победы «Ман Сити» и две ничьи.