Криштиану Роналду
АПЛ
Манчестер Юнайтед
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#Криштиану Роналду #АПЛ #Манчестер Юнайтед

В 2021 году Роналду четвертый раз вышел на замену – чаще, чем в любой год за последние пять лет

02 октября, 16:00

Keystone Press Agency / global look press

Нападающий Криштиану Роналду остался в запасе «Манчестер Юнайтед» на игру седьмого тура АПЛ против «Эвертона». На 57-й минуте он вышел на замену вместо Эдинсона Кавани и провел 200-й матч в Премьер-лиге.

Дерзость от форварда «Эвертона»: забил «МЮ» и отпраздновал в стиле Роналду. Потом говорил: «Никакого неуважения, этот парень – мой кумир»

Роналду впервые после возвращения в «МЮ» остался в запасе. Это четвертый раз за 2021 год, когда он выходил на замену – чаще, чем в любой другой год за последние пять лет.

  • 2020: два выхода на замену
  • 2019: один выход на замену
  • 2018: один выход на замену
  • 2017: три выхода на замену

Роналду 36 лет. В этом сезоне он забил три гола за три матча в АПЛ.

Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Марсьяль 43
1:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Таунсенд 65
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Источник:
Гол
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