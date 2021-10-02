В 2021 году Роналду четвертый раз вышел на замену – чаще, чем в любой год за последние пять лет

Нападающий Криштиану Роналду остался в запасе «Манчестер Юнайтед» на игру седьмого тура АПЛ против «Эвертона». На 57-й минуте он вышел на замену вместо Эдинсона Кавани и провел 200-й матч в Премьер-лиге.

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Роналду впервые после возвращения в «МЮ» остался в запасе. Это четвертый раз за 2021 год, когда он выходил на замену – чаще, чем в любой другой год за последние пять лет.

2020 : два выхода на замену

: два выхода на замену 2019 : один выход на замену

: один выход на замену 2018 : один выход на замену

: один выход на замену 2017: три выхода на замену

Роналду 36 лет. В этом сезоне он забил три гола за три матча в АПЛ.